عودة تظاهرات "السترات الصفراء" في باريس للمطالبة بالعدالة الاقتصادية

تستعد حركة "السترات الصفراء" اليوم السبت، إلى التظاهر من جديد في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لحركتهم المطالبة بالعدالة الاقتصادية.

ونشرت الشرطة نحو 2500 عنصر حول المواقع الرئيسية في ضواحي باريس، وأصدرت قرارًا بمنع التجمعات البشرية، خشية تصعيد حركة الاحتجاجات والتظاهرات في شوارع العاصمة.

وشهدت المظاهرات في الأشهر الماضية، أعمال تخريب واسعة بالمركبات المصطفة وإغلاق الشوارع الرئيسية والمحلات التجارية، الامر الذي أدى إلى شبه تعطيل الحياة في العاصمة، فيما بلغت تكلفة الحركة الغاضبة على المستوى الوطني، إلى 2.5 مليارات يورو.

وانطلقت تظاهرات باريس التي عرفت بـ"السترات الصفراء" الشهيرة، في مايو 2018، رفضًا لغلاء المعيشة وزيادة الضريبة على الوقود، ما دفع مئات المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع، لمطالبة الحكومة بتعديل قرارتها المجحفة.