مسيرة تضامنية في الولايات المتحدة تندد بجرائم الاحتلال ضد غزة

تضامن مئات الموطنين، في ولاية مانهاتن الامريكية، تنديدًا بجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة، ودعمًا مع أهالي القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرة التي استمرت لأكثر من ساعة في ميدان "تايم سكوير" بنيويورك، إعلام فلسطيني ولافتات وشعارات تندد بعدوان الاحتلال على القطاع، مؤكدين على رفضهم للعدوان والحصار المشدد على غزة.

كما، وأكدوا على استمرار الفعاليات التضامنية مع سكان قطاع غزة العُزل، مطالبين البيت الأبيض بوقف الدعم المطلق والمنحاز لكيان الاحتلال، وحماية الفلسطينيين من آلة البطش "الاسرائيلية".

وشنّ الاحتلال عدونًا على غزة، بدأ باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته في حي الشجاعية، فجر يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن ارتقاء 34 شهيدًا وعشرات الإصابات.



