مجزرة السواركة: أطفال يروون الحكاية المؤلمة.. !!

"نور السواركة".. طفلة لا يزيد عمرها عن 12 عاماً ، لا تستوعب من معاني الكلمات كثيراً أو مفاهيم الحرب والسلم، تجد نفسها بين أسرة المستشفى، تراعي إخوتها الأطفال، تسكت هذا وتربت على ذاك، فهي الأخت والأم، بعد أن حرمت من والدتها الشهيدة وشقيقيها الشهيدين، الذين استشهدوا جراء 4 صواريخ "إسرائيلية" حاقدة، انهالت على بيوتهم "الزينقو" فقتلت من قتلت وأصابت من أصابت ولسان حالها يسأل ببراءة "شو ذنبنا وماذا فعلنا"؟

فالطفلة السواركة حرمت من والدتها يسرى السواركة (39 عاماً) وشقيقيها معاذ (7 سنوات)، ووسيم (13 عاماً)، ونجت من مجزرة طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، التي قصفت منزلاً لعائلة السواركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فاستشهد فيه 8 من أفراد العائلة سيدتان و5 أطفال ورجل.

هذه المجزرة التي هزت أركان كل من سمع بها، حيث سوت الصواريخ منزلهم والمنازل المجاورة المصنوعة من الزينقو بالأرض، فدفن الأطفال تحت الركام، في مشاهد إنسانية لا تنم سوى عن ظلم وحقد واجرام صهيوني.

وقد شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر يومين بدأ باغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا واستشهاده وزوجته، فضلاً عن استشهاد 33 مواطناً آخرين بينهم أطفاء ونساء.

تقول نور :"ماذا فعلنا لإسرائيل نحن الأطفال، وماذا ذنب والدتي وأخواني الشهداء وأولاد عمي يستشهدوا ويصابوا، ويطلق عليهم صواريخ كبيرة تقتلهم ويحرمونا إياهم".

وتروي نور الحكاية، فتقول: "استيقظت على صوت الصواريخ، فهربت مسرعة من البيت لأرض مجاورة وبقي أخوتي في المنزل، وقفت خائفة وأرجف، ولا أعرف ماذا حدث لهم، وبعد أن توقف الصواريخ، رجعت لبيتي ولم أجده، فتحول لحفرة واسعة عميقة، وعرفت أن والدتي استشهدت وإخوتي اثنين كذلك وأولاد عمي"، فيما جرح أخوتها نرمين وريم وسالم أما والدها محمد (40 عاماً) فيرقد في غرفة العناية المركزة.

وتضيف:" لم يطلقوا علينا صاروخ تحذيري لنخرج من المنزل، فالصواريخ سقطت فجأة علينا، ولا أعرف ماذا حدث، فأنا كنت أسمع عن القصف والتصعيد، ولكن لم أتخيل أنهم سيقصفون بيوتنا الضعيفة".

وعن اعتراف الاحتلال بقصف البيت بطريق الخطأ تقول نور ببراءة:" إسرائيل تكذب فهي تطلق الصواريخ أينما تريد، لكنها تكره أطفال غزة وفلسطين، وأطالب كل انسان شريف أن يدافع عن فلسطين وأطفالها، ولا يترك حقهم.

نور وما تبقى من إخوانها حرموا من والدتهم وشقيقيهم ولم يتبقى لهم سوى والدهم الجريح، الذي أصيب خلال القصف، سيخرجون من المستشفى للعراء بعد هدم منزلهم ليس لهم حول ولا قوة سوى الأقارب ومن حولهم من جيران ليتلقفوهم.

وقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعازيه لعائلة السواركة (أبو ملحوس) في دير البلح وسط قطاع غزة، التي استشهد ثمانية من أفرادها جلهم نساء وأطفال جراء عدوان الاحتلال عليها.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، إن "الأمين العام يعرب عن صادق تعازيه لعائلة السواركه ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ويدعو "إسرائيل" إلى التحرك بسرعة إلى إجراء تحقيقات".

وأضاف حق في مؤتمر صحفي دوري "نحن نعارض جميع عمليات قتل المدنيين"، مضيفاً بقوله إنه "في حالة عائلة السواركه، من الواضح أنها مأساة".

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين.

وطالبت اللجنة القانونية، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات البرلمانية وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان وجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وطالبت، ضرورة التحرك العاجل من أجل التصدي الفعال للحملات الإسرائيلية – الأمريكية الهادفة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، وذلك بضمان تجديد التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302.

وطالبت، المجتمع الدولي بإنهاء عقود طويلة من الاحتلال كشرط مسبق لعودة الحياة الكريمة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولحين ذلك مطلوب رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للعام 13 على التولي ، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان .

كما جددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي مطالبتها لعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان وبما يكفل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.

وأكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددةً مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها والعمل على فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية.