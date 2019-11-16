الاسير مصعب الهندي يواصل إضرابه رفضًا لاعتقاله الاداري

يواصل الأسير مصعب الهندي، اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأن الأسير مصعب الهندي من سكان مدينة نابلس، يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 54 على التوالي، رفضَا لتنصل الاحتلال من الاتفاق بشأن انهاء اعتقاله الإداري.

يُشار إلى ان الأسير مصعب الهندي وقع على اتفاقية مع الاحتلال العام الماضي، تقضي بإنهاء حكم الاعتقال الإداري الصادر بحقه، دون توجيه تهمة، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بتعهداته، ما دفع الهندي إلى الشروع في الاضراب عن الطعام.