إشادة بقرار أوروبي لوسم منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"

أشاد خبير في الامم المتحدة أمس الجمعة ، بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بقانونية وضع ملصق لتمييز البضائع "الإسرائيلية" التي تُنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة .

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية "مايكل لينك" قال : منذ عام 1967، “هذا الحكم مبدئي، وخطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية"، مشيراً الى أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي".

وتابع:"على الأقل، يجب أن يكون لدى المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء" ، معتبراً ان المحكمة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلزم نفسه بالتطبيق الصارم للقانون الدولي.

وقضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات، وليس ملصق "صنع في إسرائيل".