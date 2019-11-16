قتلى بين صفوف المتظاهرين العراقيين في انفجار سيارة

قتل أربعة متظاهرين عراقيين واصيب العشرات ليلة السبت، في انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما لا يزال المحتجون مستمرين في مطالب المتمثلة في الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأكد المرصد العراقي لحقوق الانسان، أن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب 20 آخرين جراء انفجار عبوة أسفل سيارة في محيط ساحة الطيران القريب من ساحة التحرير.

وشهدت ساحة التحرير الليلة تجمع الآلاف من المتظاهرين العراقيين، بعد مقتل ثلاثة مواطنين آخرين بالإضافة لإصابة العشرات يوم أمس الجمعة، إثر قمع القوات الأمنية لمسيرة "جمعة صمود".

وأفادت وسال إعلام عراقية، بأن القوات الأمنية تجري تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

ومن الجدير ذكره، تتواصل الاحتجاجات العراقية منذُ مطلع شهر أكتوبر الماضي، في مدن وشوارع بغداد ومناطق أخرى ضد الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد ونهب ثروات البلاد ما أدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة بين أوساط العراقيين.