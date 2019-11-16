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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 16/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:35 - 16 نوفمبر 2019
حالة الطرق حالة الطرق
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شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 16/11/2019، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية _محررة نيتساريم_ مقابل قصر العدل".

وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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