غزة: الدوام طبيعي في المدارس اليوم وتعليمات للتعامل مع الطلبة بعد التصعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة اليوم السبت ، ان الدوام طبيعي في كافة المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس والجامعات ،رغم استمرار قصف قوات الاحتلال لعدد من المناطق في القطاع فجر اليوم.

وقال التعليم انه لم يصدر قرار بتعليق الدراسة اليوم بعد تجدد القصف في ساعات صباح .

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت سلسة من التعليمات والارشادات لمدراء المدارس ومديراتها للتعامل مع الطلبة وخاصة بعد ثلاثة أيام من التصعيد من قب الاحتلال "الاسرائيلي" وارتكابها لعدد من المجازر .

وعن التعليمات التي أصدرها التعليم ما يلي :

-استقبال المعلمين للطلبة والترحيب بهم على أصوات الأناشيد الوطنية.

-كلمة مدير المدرسة الترحيبية والاطمئنان على الطلبة ودعم صمودهم .

-كلمة للمرشد النفسي لدعم الطلبة والاطمئنان على سلامتهم.

-تخفيف التكليفات الخاصة بالاختبارات والواجبات المنزلية للطلبة لمدة مناسبةيستعيد فيها الطالب والأسرة توازنهم النفسي.

-حصر الحالات التي تعرضت للعدوان ورفع الكشوفات لقسم الإرشاد والتربية الخاصة

بالمديرية.

-تفريغ جزء من اليوم الدراسي للحديث مع الطلبة والتعبير عن مشاعرهم.

-تفريغ الطاقة السلبية للطلبة من خلال تفعيل أنشطة داخل الغرفة الصفية (الرسم الحر – الأناشيد – سرد القصص).

-تنفيذ لقاء ترفيهي داخل المدرسة للمحافظة على السلامة النفسية.

-تنفيذ حصص التوجيه الجمعي الخاصة بالمرشدين النفسيين ( تتمحور حول التفريغ الانفعالي ).

-تنفيذ الجلسات الجماعية للحالات المتعرضة لحالات الخوف الناتج عن العدوان الإسرائيلي.

-تنفيذ لقاءات تثقيفية توعوية للطلبة حول

الضغوط الناتجة عن العدوان – وآليات التعامل معها.

-متابعة المرشد النفسي للتعامل مع الحالات الطارئة.

-تفعيل الوحدات الارشادية والتواصل مع أخصائي الوحدة الارشادية المركزية لتحويل بعض الحالات الفردية الصعبة.

-تنفيذ أنشطة الدعم النفسي والرعاية للطلبة.