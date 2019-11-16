الطقس: أجواء باردة وأمطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت ، ان يكون الطقس غائم جزئياً الى غائم وباردا نسبيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم ألمناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا في ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غد "الأحد": يكون الطقس غائم جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين : يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.