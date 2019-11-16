هنية يهاتف النخالة ويشيد بآداء سرايا القدس في المواجهة الآخيرة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي،القائد زياد النخالة مشيدا بأداء سرايا القدس في المواجهة الأخيرة.

وقدم هنية التعازي للنخالة ولقيادة حركة الجهاد الإسلامي وعوائل الشهداء الأبرار وعلى رأسهم عائلة الشهيد المجاهد بهاء أبو العطا، مؤكدا ان هذه الدماء الطاهرة ستظل وقودا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وستبقى لعنة تطارد المحتلين.

واستحضر القائدان خلال الاتصال عمق العلاقة بين الحركتين والتي تجذرت في ميدان المقاومة والتضحيات من الشهداء والأسرى والمبعدين واعتبرا ان هذه العلاقة هي اعتصام بحبل الله المتين وعروة وثقى لا انفصام لها.

واشادا بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة وصمود غزة الباسلة وأهلها الميامين وافشال مخطط العدو رغم بشاعة العدوان وارتكاب الاحتلال المجازر بحق عوائل بأكملها وخاصة عائلة أبو ملحوس من قبيلة السواركة.

واتفق القائدان على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الحركتين وباقي القوى والفصائل في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والتي تتداخل فيها الكثير من العوامل والمعطيات بما يستوجب التوحد في الرؤية والميدان.

وشدد هنية على أن حركته ستظل الحاضنة والرافعة والداعمة لكل فصائل المقاومة الفلسطينية وفي كل الظروف.