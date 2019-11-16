الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة من الغارات تجاه مواقع المقاومة شمال غزة

شنت الطائرات الاسرائيلية الحربية فجر اليوم السبت، سلسلة من الغارات استهدفت مواقع للمقاومة وأخرى تابعة للشرطة الفلسطينية بأكثر من 8 صواريخ، بزعم أنها تأتي ردًا على اطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأفاد مراسلنا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت موقع عسقلان غرب بيت لاهيا بعدد من الصواريخ، كما استهدفت موقع حطين في بيت لاهيا، إضافة إلى استهداف موقع البحرية في السودانية شنال غرب قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا أن الغارات لم توقع اي اصابات في صفوف المواطنين، فيما أحدثت اضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال في وقت سابق: "بدأ الجيش باستهداف مواقع تابعة لحركة حماس ردًاعلى اطلاق صاروخين تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع".