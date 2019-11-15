قناة عبرية: سرايا القدس اطلقت صاروخاً بوزن كبير خلال التصعيد الاخير

قالت القناة (١٢) العبرية أن مقاومي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أطلقوا خلال جولة التصعيد الأخيرة صاروخاً جديداً بوزن كبير، حيث يحمل الصاروخ الجديد حوالي (٣٠٠) كغم من المواد المتفجرة.

وأضافت القناة أن الصاروخ سقط في إحدى مستوطنات غلاف غزة، وسبب الصاروخ حفرة أرضية عرضها (١٦) متراً وارتفاعها حوالي مترين، ويعتبر هذا الصاروخ غير معتاد نظراً لوزن المادة المتفجرة الكبير بداخله.

وبحسب القناة فإن حركة الجهاد الإسلامي تبني لنفسها قدرات كبيرة جداً، وتستعين بمهندسين من إيران لتصنيع الصواريخ، ويذكر أن سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي أعلنت بالأمس انها استخدمت لأول مرة صواريخ من نوع براق ١٢٠.