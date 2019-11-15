امريكا تهدد مصر بالعقوبات بسبب صفقة طائرات روسية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن واشنطن حذرت القاهرة باتخاذ عقوبات ضدها اذا قامت الأخيرة شراء مقاتلات حربية روسية من طراز سوخوي 35.
و وفقاً للصحيفة الأمريكية،فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عام 2018، بتزويده بمقاتلات أميركية حديثة من طراز اف-35.
و أشارت الصحيفة إلى أنّ القيادة العسكرية الأميركية تحظر بيع تلك الطائرات الى دول الشرق الأوسط ما عدا "اسرائيل".
و لفتت الصحيفة الى أن التحذير جاء من خلال رسالة مشتركة من وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين موجهة لوزير الدفاع المصري قبل يومين، للمطالبة بالغاء صفقة مصرية.
كلمة عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية
14:36 - 04 نوفمبر 2019