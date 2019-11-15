الاتحاد الدولي للصحفيين يدين اعتداء الاحتلال على الصحفي عمارنة

أدان أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجي اعتداء جيش الاحتلال على المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي أصيب اليوم الجمعة برصاصة معدنية في عينه اليسرى، و ذلك خلال قيامه بتغطية قمع الاحتلال مسيرة سلمية احتجاجاً على مصادرة الأراضي في بلدة صوريف بالخليل بالضفة الغربية المحتلة

وقال بيلانجي في تصريح له: " إن الاتحاد يستنكر مرة أخرى هذه الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون على أيدي الجيش الإسرائيلي".

و أشار الى أن القانون الدولي ينطبق على الجميع وفي كل مكان.

وطالب بيلانجي الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد اتفاقية حماية وسلامة الصحفيين، حتى لا تتمكن"اسرائيل" من الإفلات من العقاب، كما هو الحال في أي بلد آخر.