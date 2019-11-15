ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين اعتداء الاحتلال على الصحفي عمارنة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:14 - 15 نوفمبر 2019
الصحفيون في دائرة الاستهداف الصحفيون في دائرة الاستهداف
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

 أدان أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجي اعتداء جيش الاحتلال على المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي أصيب اليوم الجمعة برصاصة معدنية في عينه اليسرى، و ذلك خلال قيامه بتغطية قمع الاحتلال مسيرة سلمية احتجاجاً على مصادرة الأراضي في بلدة صوريف بالخليل بالضفة الغربية المحتلة

وقال بيلانجي في تصريح له: " إن الاتحاد يستنكر مرة أخرى هذه الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون على أيدي الجيش الإسرائيلي".

و أشار الى أن القانون الدولي ينطبق على الجميع وفي كل مكان.

وطالب بيلانجي الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد اتفاقية حماية وسلامة الصحفيين، حتى لا تتمكن"اسرائيل" من الإفلات من العقاب، كما هو الحال في أي بلد آخر. 

الأكثر مشاهدة

متعلقات