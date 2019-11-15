لليوم الثاني .. الجماهير الفلسطينية تطالب سرايا القدس بقصف تل ابيب

خرجت جماهير فلسطينية للشارع تدعو سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في قصف المستوطنات والمدن الاسرائيلية، مؤكدين التفافهم حول سرايا القدس.

وردد المشاركون في المسيرات الجماهيرية شعارات عدة " لا تهدئة بالمجان دمنا يستباح ويهان". و "اطلع صواريخ يا قسام واضرب باسم السرايا"، والشعب يريد قصف تل ابيب". "ما بدنا هدنة بدنا نأخذ بثأر الشهداء الأبرار‏ ودم أولادنا الأطفال" ووجهوا التحية للقائد بهاء أبو العطا.

واشغل المتظاهرون في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث مكان بيت عزاء الشهيد بهاء ابو العطا الذي تم اغتياله وزوجته فجر الثلاثاء من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيل.

وفي معسكر جباليا شمال قطاع غزة، خروج المتظاهرون لليوم التالي على التوالي، حيث خرجوا مساء أمس الاثنين ، تعبيراً عن رفضهم للتهدئة، ومطالبتهم لسرايا القدس بالاستمرار في قصف العمق الصهيوني بالصواريخ الثقيلة، والمستوطنات الصهيونية.