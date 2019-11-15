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مندلبليت سيعلن عن لائحة اتهام بحق نتنياهو قريبا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:35 - 15 نوفمبر 2019
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي
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يعتزم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال افيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو بعد أربعة أيام، حسبما كشفت صحيفة هآرتس العبرية عبر موقعها الالكتروني.

ورغم محاولات نتنياهو للخروج من مأزقه الذي يعيشه، والتي كان آخرها شن عدوان مفاجئ على قطاع غزة باستهداف قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء ابو العطا، إلا أنه فشل أمام رد سرايا القدس بقصف العمق الصهيوني وتعطل الحياة الطبيعية فيها، من اغلاق للمدارس والمصانع وتعطيل الدراسة.

ويعتزم حزب الليكود خوض معركة على الرأي العام الإسرائيلي، في محاولة منه لإنقاذ زعيمه نتنياهو ، بمسيرات احتجاج قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة.

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