ماتيس شمالي : "من غير المقبول أن يفقد الأطفال حياتهم بهذه الطريقة المروعة

أعربت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، عن أملها أن يضع اتفاق وقف إطلاق ، حداً للتصعيد الذي دام على مدار يومين في قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد 34 فلسطينياً بينهم 8 أطفال وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأعرب ماتياس شمالي في بيان له، وزع على وسائل الإعلام:" "نحن حزينون بالفعل لاستشهاد واحد من طلبتنا. إنه الطالب " أمير رأفت عياد " أحد طلبة الصف الثاني في مدرسة الزيتون التابعة للأونروا".

وأضاف: " من غير المقبول بتاتا أن يفقد المدنيون، وخصوصا الأطفال، حياتهم بهذه الطريقة المروعة؛ هؤلاء أطفال يجب أن يكونوا يدرسون ويستمتعون بطفولتهم ويعدون العدة للمستقبل".

وأضاف شمالي "أن ما يسبب المعاناة ليس فقط تعرض المدنيين الأبرياء للقتل أو للإصابة بجراح خطيرة"؛ مضيفا: "علينا أن نعترف وأن نعالج الآثار النفسية الاجتماعية أيضا، والمخاوف والصدمات الدائمة التي تتركها مثل هذه التصعيدات على السكان".

وأغلقت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين مدارسها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والبالغة 276 مدرسة لمدة ثلاثة أيام في محاولة لتقليل المخاطر على طلبتها وعلى موظفيها.

وأشار إلى أن مدرسة الشجاعية المختلطة الأولى والثانية التابعة للأونروا تعرضت لأضرار طفيفة يوم الثاني عشر من تشرين الثاني بسبب موقعها القريب من منزل تم استهدافه بالهجوم من قبل إسرائيل".

وقال:" لا نزال في حالة تأهب عالية ونأمل بأن يستمر وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً على قطاع غزة في 12/11/2019 ، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينياً بينهم 8 أطفال، واختتم الاحتلال عدوانه بمجزرة مروعة عندما استهدف منزلاً لعائلة السواركة في دير البلح وسط قطاع غزة ، ما أدى لاستشهاد ثمانية من أفراد العائلة جلهم من الأطفال والنساء.