الهباش: مقاومة الفلسطينية للاحتلال حق مشروع

قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، :" إن مقاومة الفلسطينيين للاحتلال "الإسرائيلي" هي حق مشروع لهم في سبيل الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية.

ودعا القاضي الهباش القيادات الدينية المشاركة في مؤتمر القمة العالمية للقيادات الدينية في العاصمة الأذربيجانية باكو إلى وجوب رفع أصواتهم بقوة من أجل رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لأرض دولة فلسطين ولكل الأراضي العربية المحتلة، مؤكدا أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

وشدد في كلمة له باسم فلسطين في المؤتمر "أن المقاومة الفلسطينية للاحتلال ليست موجهة ضد اليهود بسبب دينهم أو عقيدتهم ؛لكن هذه المقاومة موجهة ضد الاحتلال والظلم والعدوان الاسرائيلي.

وشدد على ضرورة أن يترجم العالم مبادئ الأديان الداعية إلى العدل إلى فعل وممارسة عملية، وذلك لأن العدل هو الطريق إلى التعاون والسلام.