إصابة مواطنين برصاص الاحتلال بينهم صحفي في الضفة

أصيب مواطنان بجراح مختلفة، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الجمعة، خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية في الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر ، في بيان لها، "إن طواقمها تعاملت مع إصابة الصحفي معاذ عمارنة بالرصاص المطاطي في العين، نقل على إثرها للمستشفى الأهلي في مدينة الخليل".

كما أصيب شاب بالرصاص الحي على مستوى الساق خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة صوريف بمحافظة الخليل جنوبي الضفة، وفق الجمعية.

كما فرقت قوات الاحتلال اليوم، مسيرة سلمية في بلدة صوريف خرجت منددة بالاستيطان. كما فرقت القوات الاسرائيلية مسيرة في كفر قدوم بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق، وتم إسعافهم ميدانيا.