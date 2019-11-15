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خديجة بن قنة تتضامن مع مقاومة غزة على طريقتها الخاصة

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 13:18 - 15 نوفمبر 2019
خديجة بن قنة خديجة بن قنة
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تضمنت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعرضوا لإغلاق صفحاتهم بسبب سياسات تلك المنصات المتواطئة مع السياسيات الإسرائيلية ضد المحتوى الفلسطيني.

وكتب خديجة بن قنة على صفحتها الشخصية في موقع تويتر: ونشرت "بن قنة" في تغريدة نشرتها على "تويتر" هاشتاجات "#حماس، #المقاومة، #كتائب_القسام، #سرايا_القدس، #الجهاد_الإسلامي"، معقبة: "لو نشرت تغريدات بهذا المحتوى فيسقوم بحذفها فيسبوك"، معقبة على سياسات مواقع التواصل : "إنها الديمقراطية المفصل على مقاس الحبيب، مم يخافون".

وحظرت كلاً من فيس بوك وواتس اب مئات الصفحات لصحفيين فلسطينيين من قطاع غزة، شاركوا في التدوين ضد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

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