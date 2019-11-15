لترميم صورته.. نتنياهو يزور مقر السيطرة الذي أشرف على اغتيال أبو العطا

في محاولة لترميم صورته التي هزتها سرايا القدس، زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقر السيطرة والتحكم في عملية اغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو للمشاركين في عملية الاغتيال الجبانة بحق الشهيد أبو العطا، "لقد أظهرتم شجاعة وإبداعًا غير عاديين، مما أدى إلى نتيجة ناجحة".

ويرى متابعون ومراقبون للمشهد الإسرائيلي أن نتنياهو تعرض لهزيمة مدوية، جعلته يندم على قرار استهداف الشهيد أبو العطا، لاسيما أن رد المقاومة كان مؤلماً للغاية، حيث واصلت المقاومة ضرب الكيان والعمق الإسرائيلي لثلاثة أيام متتالية، ما أدى الى تعطيل وشلل الحياة بشكل كامل في "إسرائيل".

يشار إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قائد سرايا القدس في غزة بهاء أبو العطا، بعد أن استهداف منزله من قبل طيران الاحتلال، وارتقت زوجته شهيدة معه، إلى جانب محاولة اغتيال فاشلة لعضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.





