ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

لترميم صورته.. نتنياهو يزور مقر السيطرة الذي أشرف على اغتيال أبو العطا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:04 - 15 نوفمبر 2019
نتنياهو يزور غرفة التحكم التي اشرفت على اغتيال ابو العطا نتنياهو يزور غرفة التحكم التي اشرفت على اغتيال ابو العطا
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

في محاولة لترميم صورته التي هزتها سرايا القدس، زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقر السيطرة والتحكم في عملية اغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو للمشاركين في عملية الاغتيال الجبانة بحق الشهيد أبو العطا، "لقد أظهرتم شجاعة وإبداعًا غير عاديين، مما أدى إلى نتيجة ناجحة".

ويرى متابعون ومراقبون للمشهد الإسرائيلي أن نتنياهو تعرض لهزيمة مدوية، جعلته يندم على قرار استهداف الشهيد أبو العطا، لاسيما أن رد المقاومة كان مؤلماً للغاية، حيث واصلت المقاومة ضرب الكيان والعمق الإسرائيلي لثلاثة أيام متتالية، ما أدى الى تعطيل وشلل الحياة بشكل كامل في "إسرائيل".

يشار إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قائد سرايا القدس في غزة بهاء أبو العطا، بعد أن استهداف منزله من قبل طيران الاحتلال، وارتقت زوجته شهيدة معه، إلى جانب محاولة اغتيال فاشلة لعضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.

thumb
3c59d8a290202d01ff6df7423bc63629
 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات