الاحتلال يستأنف الدراسة بعد ثلاثة أيام من الاختباء في الملاجئ

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن الدراسة انتظمت في أسدود، بعد ان شلت المقاومة الفلسطينية الحياة في "إسرائيل" على مدار ثلاثة أيام متتالية، على وقع اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية أن استئناف الدراسة في اسدود جاء بعد تقييم للوضع الميداني في قطاع غزة، في اعقاب جولة قتالية واسعة.

وتعطلت الدراسة في أغلب المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة مع تواصل سقوط الصواريخ من قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

الاحتلال يستأنف الدراسة بعد ثلاثة أيام من اغلاقها على وقع صواريخ المقاومة

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن الدراسة انتظمت في أسدود، بعد ان شلت المقاومة الفلسطينية الحياة في "إسرائيل" على مدار ثلاثة أيام متتالية، على وقع اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية أن استئناف الدراسة في اسدود جاء بعد تقييم للوضع الميداني في قطاع غزة، في اعقاب جولة قتالية واسعة.

وتعطلت الدراسة في أغلب المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة مع تواصل سقوط الصواريخ من قطاع غزة خلال الأيام الماضية.