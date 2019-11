"واتس آب" تحظر حسابات صحفيين فلسطينيين بسبب تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي

حظرت شركة "واتس آب" فجر اليوم الجمعة، مئات حسابات الصحفيين والنشطاء الذين تابعوا الاحداث الميدانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وذكر صحفيون ونشطاء اعلام المواطن أن شركة واتس اب حظرت حساباتهم، حيث يتناقلون الأخبار عن الوضع الميداني بغزة عبر تطبيق التراسل الفوري.

وتفاجأ الصحفيون فجر اليوم الجمعة لدى فتحهم تطبيق التراسل الفوري واتس أب بالرسالة التالية :" ان رقم هاتفك هذا .... تم حظره من استخدام واتساب. الرجاء الاتصال بفرق الدعم والحصول على المساعدة".

يشار إلى أن مشرفي حساباتوكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تطبيق التراسل الفوري (واتس اب) تم حظرهم، نظراً لمتابعتهم الإخبارية الحثيثة للأحداث والتطورات الميدانية في قطاع غزة.

لحل مشكلة الحظر قم بتجربة التالي:

- قم بالضغط على زر فريق الدعم

- قم بكتابة الرسالة التالية في الحقل المخصص "تم حظري من استخدام واتساب"

- ستظهر لك بعد ذلك الاسئلة المتكررة قم بالضغط على "هذا لا يجيب على سؤالي"

- اختر من ثم تطبيق جيميل.

- ثم ندخل العنوان التالي لرسالتك الجيميل

My number has been banned from using a WhatsApp without any reason.

وبعد أن تكتب رسالة باللغة الإنجليزية مقنعة وموضوعية، سيصلك رد قريب على رسالتك غالبا بعد 48 ساعة.

يشار إلى أن الفلسطيني يمكنه تبديل مقدمة البلد بحيث بإمكانك استخدام مقدمة 00972 في حال استخدامك 00970 او العكس علماً ان الطريقة هذه قد تنجح او قد يتم حظر رقمك في المقدمة الاخرى بعد 5 دقائق، وحال نجاحها يكون قد اعتبر الرقم جديداً.