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تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 15/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:38 - 15 نوفمبر 2019
حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الجمعة 14-11-2019 حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الجمعة 14-11-2019
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شهدت الحالة المرورية صباح اليوم الجمعة 15/11/2019، انسيابية كبيرة في جميع الطرق والمحاور والمفترقات في جميع انحاء قطاع غزة، وفقاً لنشرة شرطة المرور.

وأوضحت شرطة المرور في نشرتها اليومية أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت شرطة المرور السائقين للالتزام قدر الإمكان بالسرعات المحددة على الطرقات وترك مسافات آمنة بين المركبات.

ونوهت شرطة المرور أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر، داعية السائقين في حالة وقوع حادث -لا قدر الله- بضرورة المبادرة وتحريك المركبة من الطرق العامة ضماناً لانسيابية الحركة المرورية.

يشار إلى ان المواطن المسن فارس أحمد بركة (63 عام) توفي إثر إصابته بحادث مروري صباح أمس في دير البلح مقابل مركز يافا.

 

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