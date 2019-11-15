تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 15/11/2019

شهدت الحالة المرورية صباح اليوم الجمعة 15/11/2019، انسيابية كبيرة في جميع الطرق والمحاور والمفترقات في جميع انحاء قطاع غزة، وفقاً لنشرة شرطة المرور.

وأوضحت شرطة المرور في نشرتها اليومية أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت شرطة المرور السائقين للالتزام قدر الإمكان بالسرعات المحددة على الطرقات وترك مسافات آمنة بين المركبات.

ونوهت شرطة المرور أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر، داعية السائقين في حالة وقوع حادث -لا قدر الله- بضرورة المبادرة وتحريك المركبة من الطرق العامة ضماناً لانسيابية الحركة المرورية.

يشار إلى ان المواطن المسن فارس أحمد بركة (63 عام) توفي إثر إصابته بحادث مروري صباح أمس في دير البلح مقابل مركز يافا.