طقس فلسطين: منخفض جوي بارد يضرب فلسطين قادماً من روسيا

توقع موقع طقس فلسطين ان تشهد الأجواء اليوم الجمعة، احوالاً جوية غير مستقرة، وذلك بسبب تمركز حوض بارد فوق المنطقة قادماً من شمال غرب أوروبا وروسيا عبر بحر قزوين الى المنطقة تباعاً.

وذكر الموقع أن الأجواء الفلسطينية قد تشهد تشكل السحب المحلية، مع هطول امطار متفرقة قد تكون رعدية وغزيرة أحياناً في بعض المناطق شمال البلاد وفوق الجبال، كما أنه من المتوقع ان يكون هطول الامطار متباين من منطقة لأخرة مع هطولها في المناطق خلال الساعات 36 القادمة.

وأشار الموقع ان الأجواء الفلسطينية تتحول الى اجواء باردة نسبياً في ساعات الليل، نتيجة اقتراب كتلة هوائية باردة ستحل مكان الكتلة الهوائية الحالية، كما من المتوقع بعد انتهاء الأحوال الجوية غير المستقرة أن تهب رياح شرقية باردة صوب المنطقة خلال أيام الأسبوع القادم، بحيث تصبح الأجواء جافة مجدداً ولكن هذه المرة بشكل بارد.

والله اعلى وأعلم