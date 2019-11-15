ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

طقس فلسطين: منخفض جوي بارد يضرب فلسطين قادماً من روسيا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:04 - 15 نوفمبر 2019
حالة الطقس في فلسطين 15-11-2019 حالة الطقس في فلسطين 15-11-2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

توقع موقع طقس فلسطين ان تشهد الأجواء اليوم الجمعة، احوالاً جوية غير مستقرة، وذلك بسبب تمركز حوض بارد فوق المنطقة قادماً من شمال غرب أوروبا وروسيا عبر بحر قزوين الى المنطقة تباعاً.

وذكر الموقع أن الأجواء الفلسطينية قد تشهد تشكل السحب المحلية، مع هطول امطار متفرقة قد تكون رعدية وغزيرة أحياناً في بعض المناطق شمال البلاد وفوق الجبال، كما أنه من المتوقع ان يكون هطول الامطار متباين من منطقة لأخرة مع هطولها في المناطق خلال الساعات 36 القادمة.

وأشار الموقع ان الأجواء الفلسطينية تتحول الى اجواء باردة نسبياً في ساعات الليل، نتيجة اقتراب كتلة هوائية باردة ستحل مكان الكتلة الهوائية الحالية، كما من المتوقع بعد انتهاء الأحوال الجوية غير المستقرة أن تهب رياح شرقية باردة صوب المنطقة خلال أيام الأسبوع القادم، بحيث تصبح الأجواء جافة مجدداً ولكن هذه المرة بشكل بارد.

والله اعلى وأعلم

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات