الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقعين للمقاومة جنوب قطاع غزة

استهدف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، موقعين للمقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" ان الطيران الحربي أغار على موقع حطين في خانيونس جنوب القطاع، وموقع مهاجر في رفح جنوب القطاع.

وأشار مراسلنا أن الغارات الإسرائيلية لم ينتج عنها أي إصابات في صفوف المواطنين.

واعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الغلاف.

وذكرت قوات الاحتلال أن دفاعاتها الجوية (القبة الحديدية) قامت باعتراض الصاروخين.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق بمنطقة "سديروت " وكلية " سابير" قبل سماع دوي إنفجارات.

ويأتي الاستهداف الإسرائيلي بعد ساعات من التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في اعقاب جولة قتالية واسعة، على اثر اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي في الجهاد الإسلامي اكرم العجوري في دمشق.