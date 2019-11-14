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ماذا عقبت "إسرائيل" على صواريخ الليلة؟

  • فلسطين اليوم - ترجمة
  • 23:50 - 14 نوفمبر 2019
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تتابع عن كثب إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في اعقاب التوصل لتهدئة برعاية مصرية.

وزعم آورهيلار مراسل القناة 13 العبرية وتساحيدفاش مراسل إذاعة الجيش إلى أن التقدير الحالي لدى جيش الاحتلال أنَّ بعض الفصائل تحاول التشويش على اتفاق التهدئة، وأن الجيش حتى اللحظة يفضل الاحتواء وعدم الرد.

يشار إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعلنت الليلة، عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الغلاف.

وذكرت قوات الاحتلال أن دفاعاته الجوية (القبة الحديدية) قامت باعتراض الصاروخين.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق بمنطقة "سديروت " وكلية " سابير" قبل سماع دوي إنفجارات.

وفي السياق أعلنت بلدية عسقلان عن تعطيل الدراسة غداً وذلك كإجراء احترازي، وقبل ذلك أعلنت مجالس الغلاف عن تعطيل الدراسة لذات السبب.

 

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