مراسل إسرائيلي: علينا أن لا ننسى أن منظمة واحدة اوقفت "إسرائيل" على رجل واحدة

لايزال العدو الإسرائيلي يتخبط على وقع ضربات المقاومة الفلسطينية التي قادتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في اعقاب جريمة اغتيال بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري في دمشق.

ففي سياق ردود الفعل الإسرائيلية قال مراسل القناة الثانية عشر العبرية "اهود حمو": على إسرائيل ان تدرك جيداً أن منظمة واحدة هي من فعلت ذلك.

وأضاف: يجب ان نتذكر ان هناك منظمة واحدة اوقفت دولة كاملة على رجل واحدة.

يشار إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اذعنت لشروط المقاومة الفلسطينية المتمثلة بوقف العدوان الإسرائيلي، إلى جانب عدم استهداف المشاركين في مسيرات العودة، والعمل على البدء بإجراءات عملية لفك الحصار، ووقف سياسة الاغتيالات.