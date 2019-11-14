وزارة الاشغال العامة تكشف عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كشفت وزارة الاشغال العامة والإسكان عن حجم الأضرار بفعل العدوان على قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه أن حوالي 500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي و30 أخرى تم تدميرها بشكل كامل، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخيرة كبد قطاع غزة خسائر مالية بقيمة 2 مليون دولار.

وأكدت الوزارة على وقوفها عند مسؤولياتها في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأصحاب المنازل المدمرة، من خلال فتح الطرقات وإزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء من وسط الأنقاض، معبرة عن استنكارها للعدوان الغاشم بحق المدنيين والعزل من أبناء شعبنا واستهداف المباني السكنية.

وطالبت وزارة الاشغال العامة المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها في تقديم الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار ولإغاثة وإيواء الأسر التي فقدت منازلها في هذا العدوان.