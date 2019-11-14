الجبهة الشعبية تدعو لتطوير عمل الغرفة المشتركة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة للاستعداد لأي عدوان جديد مع الاحتلال، مؤكدة بأن المعركة مع العدو لن تنته الا بدحره عن أرضنا.

و أكد بيان للجبهة الشعبية تلقت وكالة فلسطين اليوم نسخة منه بأن الاحتلال فشل على مدار يومين من العدوان في كسر ارادة غزة، و محاولة التفرقة بين الأذرع العسكرية للمقاومة في غزة.

و أشارت الجبهة في بيانها الى أن المقاومة تمكنت من استنزاف الاحتلال و منظومته الأمنية و شل كل مناحي الحياة، مؤكدة بأن المقاومة وجهت رسالة واضحة للاحتلال بأن سياسة الاغتيالات لن تمر دون عقاب.

و دعت الجبهة في بيانها الى لقاء وطني لتقييم هذا العدوان، و المساهمة في تعزيز روح العمل المشترك و الميداني الموحد أكثر و المزيد من الوحدة و الالتحام ، و العمل على تطوير الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة.