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الجبهة الشعبية تدعو لتطوير عمل الغرفة المشتركة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:26 - 14 نوفمبر 2019
الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية
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دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة للاستعداد لأي عدوان جديد مع الاحتلال، مؤكدة بأن المعركة مع العدو لن تنته الا بدحره عن أرضنا.

و أكد بيان للجبهة الشعبية تلقت وكالة فلسطين اليوم نسخة منه بأن الاحتلال فشل على مدار يومين من العدوان في كسر ارادة غزة، و محاولة التفرقة بين الأذرع العسكرية للمقاومة في غزة.

و أشارت الجبهة في بيانها الى أن المقاومة تمكنت من استنزاف الاحتلال و منظومته الأمنية و شل كل مناحي الحياة، مؤكدة بأن المقاومة وجهت رسالة واضحة للاحتلال بأن سياسة الاغتيالات لن تمر دون عقاب.

و دعت الجبهة في بيانها الى لقاء وطني لتقييم هذا العدوان، و المساهمة في تعزيز روح العمل المشترك و الميداني الموحد أكثر و المزيد من الوحدة و الالتحام ، و العمل على تطوير الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة.

 

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