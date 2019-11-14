سرايا القدس تدخل صاروخاً جديداً محلي الصنع من طراز "براق 120" للخدمة العسكرية

كشف أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس النقاب عن ادخال صاروخ جديد من طراز "براق 120" لأول مرة للخدمة العسكرية.

وأوضح أبو حمزة في بيان صحفي أن صاروخ براق 120 صناعة جهادية فلسطينية خالصة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذا الصاروخ ومراحل تصنيعه وتربيضه واطلاقه في معركة صيحة الفجر البطولية ستنشر في مقطع مصور.

وأشار أبو حمزة إلى "أن سرايا القدس تقدمت الصفوف بمعركة صيحة الفجر ومعنا فصائل المقاومة في ردنا على عملية اغتيال القائد المجاهد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي بالجهاد القائد أكرم العجوري دون أي تردد ومنذ لحظات العدوان الأولى فكانت كلمة الميدان الموحدة التي جسدت أسمى معاني الوفاء لدماء الشهداء في غزة ودمشق، وستظل كذلك إن شاء الله تعالى وفية للدم الفلسطيني التي برهن على صدقها دماء مجاهدينا الأبطال".

وتوجه أبو حمزة بالشكر لفصائل المقاومة الأبية التي رفضت الذل وسياسة الاغتيالات والاستفراد وشاركتنا معركة صيحة الفجر البطولية بكل ما تملك من امكانات عسكرية وبشرية، قائلاً "أمام تجليات الوحدة الميدانية نعاهد شعبنا بالبقاء على قلب رجل واحد في مواجهة الصهاينة".

وجدد أبو حمزة شكر سرايا القدس لمحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران على ما قدمه من أشكال دعم مختلفة للمقاومة الفلسطينية.

وجددت سرايا القدس تأكيدها أن اغتيال القائد المجاهد أبو سليم لن يزيدنا الا قوة وصلابة وأن قيادة السرايا في اجتماع وتقييم دائم لما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة وان أيادي مقاتليها في كافة الوحدات العسكرية ما زالت على الزناد وتعمل وفق منظومة عسكرية متكاملة وهي رهن إشارة قيادة الحركة.