مشاهدة مباراة فلسطين واليمن بث مباشر ضمن تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب اليمن نظيره المنتخب الفلسطيني، اليوم الخميس، الموافق 14-11-2019، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة، والمؤهلة لبطولة كأس أمم آسيا، وكأس العالم.

ويلعب منتخبا فلسطين واليمن على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، لحساب المجموعة الرابعة، ويتواجد معهما أوزبكستان والسعودية وسنغافورة.

مباراة قوية للغاية، حيث يأمل المنتخب الفلسطيني في الفوز على نظيره اليمني من أجل مواصلة النتائج الجيدة في التصفيات المزدوجة، بينما يرغب المنتخب اليمني تصحيح أوضاعه حتى لا يفقد آمال التأهل عن هذه المجموعة.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأمل أن يحقق الفوز حتى يصعد للمراكز المتقدمة في المجموعة، بعدما خاض المنتخب 3 مباراتين فاز في واحدة وتعادل في أخرى وخسر مثلها.



بينما على الجانب الآخر يتمنى منتخب اليمن تجاوز كوبته، إذ يتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بعدما خاض 3 مباريات، لم يحقق خلالها أي فوز، فتعادل في 2 وخسر واحدة.

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