مشاهدة مباراة سوريا والصين بث مباشر

يواجه منتخب سوريا نظيره الصين اليوم الخميس ضمن مناسات الجولة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، وتقام المباراة على أرضية ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم.

ويحتل منتخب سوريا المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المنتخب الصيني المركز الثاني برصيد 7 نفاط.

تقام مباراة سوريا والصين اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر وسوريا، كما أن القناة الناقلة مباراة سوريا الصين هي ALKAAS 2 HD.

كما تأتي المباراة ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة، وستنقلها قناة دبي الرياضي 2، وقناة الكأس القطرية 2.

ويتصدر مهاجم سوريا ونادي أهلي جدة “عمر السومة” لائحة هدافي التصفيات برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن مهاجم الإمارات أحمد مبخوت، وبفارق هدفين عن مهاجم الصين “يانج إكسو”.

ويحتاج الفريق السوري للفوز من أجل ضمان التأهل المُبكر إلى المرحلة الختامية في تصفيات مونديال قطر 2022، حيث سيُبعدها الفوز عن الصين بفارق 5 نقاط واضحة.