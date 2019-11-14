نتائج مفاضلة التعليم المفتوح في جامعة دمشق 2019 2020

أعلن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني، نتائج مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق اليوم الخميس للعام 2019 2020، عبر الموقع الالكتروني لجامعة دمشق عبر الانترنت. للاستعلام اضغط هنــا أو هنــا

وأوضحت أن نتائج مفاضلة التعليم المفتوح، تظهر رسمياً لجميع طلاب عبر موقع جامعة دمشق عبر الانترنت، وبإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الكترونيا عبر موقع الجامعة فور نشرها اليوم الخميس.

وجرى تقديم طلبات التسجيل في المفاضلة في جامعة دمشق جرى التقدم لها من يوم الأحد 27-10 ولغاية يوم الثلاثاء 5-11-2019.

وكان مجلس التعليم العالي قد أعلن عن قواعد القبول للتقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019 - 2020، حيث يشترط في قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعدلها، أن يكون قد مضى على حصول الطالب على الشهادة الثانوية سنتان على الأقل.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو المهنية المطلوبة للبرنامج، أن يحقق شرط العلامة في بعض مواد الشهادة الثانوية ٧٠% في مادة اللغة الانجليزية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة الانجليزية على ان تكون لغة التفاضل منسجمة مع الاختصاص، و٧٠% في مادة اللغة العربية و٦٥%في مادة اللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية ) لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الإعلام .

وتقبل الثانويات المهنية الصادرة عن الجهات العامة في سورية أو ما يعادلها، وفق الشروط المنصوص عليها في قرار الاستيعاب، ويتم القبول من دون النظر إلى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية.