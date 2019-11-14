حقيقة وفاة غادة عبد الرازق بحادث سير مروع

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، نبأ وفاة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في حادث سير مروع على طريق 6 أكتوبر.

من جهتها، اندهشت الفنانة غادة عبد الرازق من الخبر الذي تم تداوله عن وفاتها، حيث أكدت بأنه مجرد شائعة، ونشرت من خلال صفحتها على موقع التواصل “تويتر” تغريدة في هذا الشأن.

وقالت عبد الرازق في تغريدتها: "قمة السخافة تلاقي مواقع ناشرة خبر اني مت من غير حتى ما يتأكدوا واكيد كلنا هنموت في يوم مستعجلين ليه".

وفي وقت سابق، تعرّضت عبد الرزاق لانتقادات لاذعة من بعض المتابعين وذلك بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي تستلقي على سريرها.

وعلق أحد المتابعين على صورتها قائلا: "غيري نوع البرشام وكفاية فضايح”، فيما قال آخر: “تاني نفس الغلطة بتاعة المرة اللي فاتت"، وغيرها من التعليقات التي انتقدت اطلالة عبد الرازق.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية، تعرضت في السابق لانتقادات عدة بسبب نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بقميص نوم كشف عن أجزاء من جسدها.