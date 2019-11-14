إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة لعدوان الاحتلال في بيت لحم

أصيب نحو 30 مواطناً، اليوم الخميس، جراء اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة طلابية خرجت للتنديد بالعدوان على قطاع غزة، في بيت لحم، بالرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع، ما اسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، إصابة 30 مواطنًا بجروح مختلفة، بينهم حالات بالاختناق جراء قمع الاحتلال للمسيرة، مشيرةً إلى أنه تم اسعاف بعض المصابين ميدانيًا.

وشنت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لحظة اغتيال القائد في سرايا القدس في القطاع، بهاء أبو العطا وزوجته فجر يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت وزارة الصحة اليوم، عن ارتقاء 34 شهيدًا وإصابة المئات بجروح مختلفة، جراء عدوان الاحتلال على غزة.