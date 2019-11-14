بالأسماء: استشهاد 6 طلاب وتضرر 15 مدرسة نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، ان قوات الاحتلال أقترفت الجرائم خلال العدوان الاخير على قطاع غزة باستهداف الأطفال وطلبة المدارس والمؤسسات التعليمية ، حيث استشهد 6 طلاب وتضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل.

وحصرت الوزارة خلال بيان لها ، اسماء الشهداء الذي ارتقوا خلال العدوان الاخير ، حيث استشهاد 6 طلاب وهم :

1-الشهيد الطالب: محمد عطية حمودة من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة

2-الشهيد الطالب: إسماعيل عبد العال من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة

3-الشهيد الطالب: أمير عياد في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه

4- الشهيد معاذ محمد السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة المشتركة الصف الثاني.

5- الشهيد مهند رسمي السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع*

6- الشهيد وسيم محمد السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن*

وأصيب المئات من الأطفال بحالات هلع وخوف نتيجة القصف الصهيوني الهمجي الذي يستهدف بيوت الآمنين.

وأضح التعليم ان 15 مدرسة تضررت وشملت الأضرار انهيار جدران مدارس وتصدعات فصول وتحطيم أبواب ونوافذ ووصول الحجارة وشظايا القذائف الصهيونية إلى داخل الفصول وساحات المدارس.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة إلى أهالي الشهداء الطلبة وكل شهداء العدوان الغاشم

واعتبرت إن إقدام الاحتلال على استهداف الأطفال والمؤسسات التعليمية هو انتهاك خطير للمواثيق والأعراف الدولية وهذا يتطلب من كافة المؤسسات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية .