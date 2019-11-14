ما هو الاسم السري لعملية اغتيال بهاء أبو العطا..؟

كشفت صحيفة "إسرائيلية" اليوم الخميس، عن الاسم السري لعملية اغتيال قائد سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا.

وقد كتبت صحيفة "إسرائيل" هيوم العبرية أن الاسم السري للعملية هو "الحزام الأسود" حيث نشر الناطق باسم جيش الاحتلال تفاصيل عن الهجمات وعمليات الاغتيال التي نفذها ضد حركة الجهاد الإسلامي في اليومين الماضيين.

في لقاء مع المراسلين قال الناطق باسم الجيش:” اليوم انتهت مواجهات استمرت ليومين، بدأت الساعة الرابعة فجراً قبل يومين، وقبل وقت قصير دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الاسم الرمزي لاغتيال أبو العطا "الحزام الأسود"، والخطة حققت أهدافها بسرعة وبالكامل”.

كما أوضحوا في جيش الاحتلال أن الحديث لا يدور عن عملية عسكرية، وانما "خطة استباقية مدهشة".