ليبرمان يتهكم :الجهاد الاسلامي فرض حظر التجول وقصف "تل ابيب"..وانتصرنا!

استهجن افيغدور ليبرمان التصريحات التي اطلقها بنيامين نتنياهو بشأن تحقيق انتصاراً على قطاع غزة ، ليقول "انتصرنا بعد ان فرض الجهاد الاسلامي حظر التجول على الكيان بعد ثلاثة ايام "، في إشارة منه على قدرة الجهاد على إدارة المعركة .

وتابع ليبرمان التهكم على تصريحات نتنياهو ليقول "الجهاد الاسلامي" استطاعت قصف تل "أبيب وغوش دان" ودفع سكان "عسقلان" ليعيشوا ثلاثة أيام في الملاجئ، ونأتي ونقول انتصرنا..

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت عدواناً واسعاً على قطاع غزة ، بعد ان دكت حركة الجهاد الاسلامي المستوطنات والمدن الرئيسية للاحتلال "تل ابيب" والقدس " والعديد من البلدات والمدن من الشمال للجنوب حتى شلت الاحتلال بشكل كامل ، رداً على عملية الاغتيال الجبانة التي أقترفها بحق القيادي في سرايا القدس بهاء ابو العطا".