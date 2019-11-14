الاحتلال يزعم: 450 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه مدن الاحتلال

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 14/11/2019، أن رصد 450 صاروخًا أُطلق من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات "الإسرائيلية" خلال التصعيد الأخير".

وكان الاحتلال قد شن تصعيداً كبيراً على قطاع غزة، كان حصيلته 34 شهيداً بينهم 3 نساء و8 أطفال، بدأه باغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية ومحاولة اغتيال القيادي في الجهاد أمجد العجوري بدمشق واستشهاد نجله ومرافقه.

وبعد يومين من التصعيد، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة الفلسطينية بقيادة الجهاد الإسلامي.