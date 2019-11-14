عضو كنيست : "حركة الجهاد حصلت على صورة النصر بعد ان احتجزتنا كرهائن لثلاثة ايام"

أكد عضو الكنيست "الاسرائيلي" عوفر شيلح صباح اليوم الخميس ، ان حركة الجهاد الاسلامي حصلت على صورة النصر عندما شلّت الحركة والعمل في "تل أبيب".

وقال عضو الكنيست بعد ساعات من اعلان وقف اطلاق النار بين الاحتلال وحركة الجهاد "الاسلامي" والرضوخ لشروط الحركة ، "ان حركة الجهاد احتجزتنا كرهائن لمدة ثلاثة أيام.

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت عدواناً واسعاً على قطاع غزة ، بعد ان دكت حركة الجهاد الاسلامي المستوطنات والمدن الرئيسية للاحتلال "تل ابيب" والقدس " والعديد من البلدات والمدن من الشمال للجنوب حتى شلت الاحتلال ، رداً على عملية الاغتيال الجبانة التي أقترفها بحق القيادي في سرايا القدس بهاء ابو العطا".