مصدر مسؤول: التوصل لاتفاق تهدئة بجهود مصرية يلبي شروط المقاومة

كشفت مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين النقاب عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي على مقترح مصري يلبي شروط المقاومة.

وأوضح المصدر الخاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار جاء في ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي على المقترح المصري بالوقف ‏الفوري لإطلاق النار والحفاظ على سلمية مسيرات العودة، في المقابل وافقت "إسرائيل" على المقترح المصري بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة.

وأشار المصدر أنه تم الاتفاق ‏على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 05:30 اليوم الخميس الموافق ١٤ نوفمبر.