مقابلة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة مع قناة الميادين كاملة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، أن سرايا القدس متسمرة في القتال والحرب ضد العدو الصهيوني طالما استمر في عدوانه، وسنضرب كل المدن الصهيونية بالكامل، طالما رفض البنود التي طرحتها حركة الجهاد الإسلامي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستهل القائد النخالة حواره على فضائية الميادين مساء اليوم الثلاثاء (13/11)، بتقديم التعازي لعائلة القائد بهاء أبو العطا "أبو سليم"، وأسرة القائد الكبير أكرم العجوري باستشهاد ابنه، وبكافة الشهداء الذين سقطوا بداية معركة " صيحة الفجر " التي كانت مفتاح لهذه المعركة الكبيرة والمستمرة حتى هذه اللحظة. ولعائلات الشهداء الذين سقطوا خلال اليومين.

ووجه القائد النخالة رسالة للشعب الفلسطيني قائلاً:" نحن من هذا الشعب وسرايا القدس منكم وستدافع عنكم وأنتم الحضن الدافئ للمقاومة وبكم وبثقتكم نقاتل هذا العدو، وسنسجل انتصاراً عليه.

وأكد القائد النخالة أن اتخاذ قرار الرد على اغتيال القائد بهاء ابو العطا "ابو سليم" تم بدقائق قليلة، وشرع مقاتلو سرايا القدس باستهداف مدن المركز في إسرائيل ومدن أساسية أخرى حتى وصل الاستهداف إلى مدينة الخضيرة في اليوم الاول.

وأكد أن سرايا القدس هي التي حددت هذا الرد وأعطت الاشارة بالانطلاق لمقاتليها، ونفذت القوات المختصة وقوات الوحدة الصاروخية هذا القرار. وقال نحن نتحمل مسؤولية القرار بالكامل.

وعن دور الفصائل، أوضح القائد النخالة أن باقي الفصائل هي موجودة عملياً، لكن الجهاد الإسلامي في الحقيقة هي من أخذت على عاتقها هذا العبء الأكبر في هذه المعركة ومازالت، معرباً عن اعتقاده أن حضور الفصائل الأخرى موجود لكن سرايا القدس تتقدم صفوف الرد.