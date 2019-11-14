مجزرة جديد: استشهاد ستة مواطنين بينهم سيدتان وطفل من عائلة واحدة

استشهد فجر اليوم الخميس، ستة مواطنين في قصف استهداف منزل في جنوب محافظة دير البلج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بارتقاء 6 مواطنين من عائلة أبو منحوس بينهم سيدتان وطفل، في جريمة جديدة هزت الشارع الغزي.

وذكر مرسلنا أن الشهداء الذين ارتقوا في استهداف المنزل جنوب دير البلح هم : رسمي أبو منحوس، ويسرى أبو منحوس، ومريم أبو منحوس، والطفل مهند أبو منحوس واثنين مجهولي الهوية.

ولفتت وزارة الصحة في غزة أنّ جثامين الشهداء الأربعة وصلت لمشافيها، بينهم إصابات من قبل جيران المنزل الذي سويَّ في الأراض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة الصامد لليوم الثالث على التوالي، الذي بدأته في جريمة اغتيال قائد المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري؛ ما أدى لاستشهاد نجله في قصف استهدف مبنى سكني في دمشق.