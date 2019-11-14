سرايا القدس تواصل معركة صيحة الفجر.. لحظة بلحظة

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الثالث الرد على جريمة اغتيال قائد المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري؛ ما أدى لاستشهاد نجله في قصف استهدف مبنى سكني في دمشق.

يشار إلى ان سرايا القدس وعدد من فصائل المقاومة في غزة تمكنت من دك المدن والبلدات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، في سياق التصدي للجرائم الإسرائيلية البشعة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عشرات الإسرائيليين أصيبوا، جراء مواصلة المقاومة الفلسطينية الاستمرار في دك المغتصبات الإسرائيلية.

اليكم سلسلة ردود المقاومة خلال اليوم الثالث على بدء العدوان الإسرائيلي:

01:45: إعلام العدو: إصابة 8 مستوطنين بالقصف الصاروخي المركز من سرايا القدس على مدينة أسدود قبل ساعات

01:35: سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية جديدة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

00:45: قصف سديروت وأسدود والخضيرة والقدس برشقة صاروخية.

00:45: قصف مغتصبة سديروت برشقة صاروخية كبيرة.

00:45: استهداف تجمع للجنود الصهاينة خلف بوابة المطبق شرق رفح بعدد كبير من قذائف الهاون.

00:42: الاحتلال الإسرائيلي يقر بسقوط صاروخ في ميدان جديروت (قرب جديرا واسدود).

00:42: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة لخيش

00:41:- مشترك.. سرايا القدس وكتائب المجاهدين تقصفان عسقلان ومغتصبة سديروت بـ 20 صاروخ جراد.

00:40: صافرات الانذار تدوي في عسقلان وأسدود

00:30: صافرات الإنذار تدوي في عسقلان

23:15: صافرات انذار في رحوفوت وكريات ملاخي جنوب تل أبيب ومنطقة جبال القدس المحتلة

22:05: صفارات الإنذار تدوي في مدينة أسدود.