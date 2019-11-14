العدوان الإسرائيلي اليوم (3).. لحظة بلحظة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة الصامد لليوم الثالث على التوالي، الذي بدأته في جريمة اغتيال قائد المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري؛ ما أدى لاستشهاد نجله في قصف استهدف مبنى سكني في دمشق.

وتبع عملية الاغتيال الجبانة ارتقاء حوالي 26 شهيداً من بينهم 3 اطفال وسيدة، إلى جانب إصابة العشرات من المواطنين بالعدوان الإسرائيلي الغاشم.

وردت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومعها عدد من الفصائل الفلسطينية المقاومة على العدوان الإسرائيلي باستهداف البلدات والمدن المحتلة عام 1948، ما أدى لإصابة عشرات الإسرائيليين بجروح متفاوتة، إلى جانب تكبيد الإسرائيليين خسائر فادحة بالممتلكات.

اليكم تطورات الاحداث في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي لحظة بلحظة:

01:55 وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء الى 6 شهداء و12 اصابة بجراح مختلفة الى مستشفى شهداء الاقصى جراء التصعيد الاسرائيلي على دير البلح

01:55الصحة تعلق وصول 4 شهداء و10 اصابات بجراح مختلفة الى مستشفى شهداء الاقصى جراء التصعيد الاسرائيلي على دير البلح.

01:20الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق عائلة أبو منحوس جنوب دير البلح

01:15: الطيران الحربي يقصف منطقة البروك في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأنباء عن إصابات.

00:42: طائرة إسرائيلية تغير على منزل في بلدة القرارة.

00:35: قوات الاحتلال تغير على أرض زراعية شرقي رفح

00:30: الطيران الحربي يقصف موقع "فجر" التابع لسرايا القدس جنوب دير البلح بصاروخين

00:28: انقطاع الكهرباء على عدد كبير من المناطق في الشجاعية بسبب الاستهدافات المتكررة.

00:27: الطائرات الحربية تدمر موقعاً يتبع لكتائب المجاهدين شرق الشجاعية

00:08: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف ارضا زراعية شرق حي الزيتون.

00:05: الاستطلاع الإسرائيلي يقصف ارضا زراعية شمال شرق حي التفاح

00:05: استهداف موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة

00:04: مدفعية الاحتلال الثقيلة تقصف أرضا زراعية شرق حي الزيتون

00:01: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعًا للمقاومة غربي محافظة خان يونس.