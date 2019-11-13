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سرايا القدس تقصف مدينة "تل ابيب" ومدينة القدس المحتلة بصواريخ براق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:44 - 13 نوفمبر 2019
قصف تل ابيب قصف تل ابيب
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أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحكة الجهاد الاسلامي في فلسطيني، في تمام الساعة 11:20 من مساء اليوم الاربعاء، عن قصفها لمدينة تل ابيب القدس المحتلة بصواريخ من نوع براق.

ودوت صفارات الانذار في مدينة تل ابيب ومدينة القدس المحتلة، عقب إطلاق سرايا القدس صواريخ براق من قطاع غزة، ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق ابناء شعبنا.

كما، أعلنت وسائل الاعلام العبرية، عن سماع دوي انفجارات في مدينة تل ابيب، ولم تطرق إلى وجود إصابات.

وتواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتهم سرايا القدس، دك المستوطنات القريبة من القطاع، وكذلك عمق فلسطين المحتلة.

واغتالت طائرات الاحتلال فجر يوم أمس الثلاثاء، القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا وزوجته في حي الشجاعية، وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 26 شهيدًا حتر اللحظة.

 

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