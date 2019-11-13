بيان للمكتب الاعلامي الحكومي بخصوص العدوان "الإسرائيلي" على غزة

أكد المكتب الاعلامي الحكومي ، أن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذُ قصف منزل القائد بهاء ابو العطا، شرق حي الشجاعية حتى اللحظة، ادى لاستشهاد ٢6 شهيدًا بينهم ٣أطفال وامرأة وإصابة أكثر من ٨٥ جريحا، فيما تم رصد أكثر من 62 غارة جوية، و24 اعتداء بقصف المدفعية

وقال المكتب الاعلامي في بيان صحفي مقتصب، اليوم الاربعاء،"إنّ مجمل الوحدات السكنية التي لحق بها أضرار جراء العدوان بلغت ٢٢٢ وحدة سكنية، ما بين تدمير كلي وجزئي.

وأضاف ان طائرات الاحتلال استهدفت منازل وأراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين واستراحات بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق القطاع.

وأشار إلى ان طائرات العدو قصفت ١٠ تجمعات للمواطنين في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى استهداف ٨ دراجات نارية تقل مواطنين.

وأكد مكتب إعلان الحكومي استمرار إغلاق معبر بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم.