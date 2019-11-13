نخلة يدعو لتضامن شعبي ورسمي مع القطاع

أنتقد الشيخ سعيد نخلة، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة التنسيق الفصائلي في رام الله، ضعف التضامن مع قطاع غزة في ظل استمرار العدوان عليه لليوم الثاني على التوالي.

وقال "نخلة" في تصريحات ل" فلسطين اليوم" عصر اليوم الأربعاء خلال وقفة تضامنية لم تجمع الكثير على دوار المنارة وسط رام الله:" كنا نتوقع مزيدا من الحشد في ظل استشهاد 23 شهيدا واغتيال قائد بحجم أبو العطا، والعدوان على دمشق".

وعزا "نخلة" ذلك إلى عدة عوامل لعل أهمها عدم قدرة الفصائل على الحشد العاجل لهذه الوقفات وغيابها عن الشارع، وعدم ثقة الشارع في هذه الفصائل وقدرتها على التحرك في الضفة وخاصة المستوى الرسمي، وتابع:" على مستوى الفصائل والرسمي نحن ندين العدوان وما تقوم به إسرائيل ولكن لا يكون هناك أيه تحرك فعلي ضد هذا العدوان".

ودعا "نخلة" الجميع على المستوى الرسمي والشعبي إلى التضامن مع القطاع، واصفا هذا التضامن بإنه أضعف الأيمان في ظل ما يتعرض له القطاع من عدوان.

وفيما يتعلق بالعدوان على القطاع، وإمكانية تطوره لحرب في القطاع قال "نخلة" إن أهالي القطاع لن يسعوا لحرب جديدة، ولكن في حال فرضت عليهم سيكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم وسيلتفوا حول مقاومتهم، فإسرائيل ذاتها غير مستعدة لخوض الحرب ولكن في ظل عودة الاغتيالات وبهذا المستوى، فإن السكوت على هذا العدوان لن يكون رد المقاومة، التي لن تسمح باغتيالات أخرى من خلال الرد

وقال:" أعتقد أنه يجب أن يكون حسم في الرد من قبل المقاومة، وأن تصل الرسالة لإسرائيل أن لا اغتيالات أخرى وأن القيادات خطا أحمر".