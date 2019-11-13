الاحتلال يعتقل شابين وفتاة واندلاع مواجهات عنيفة في مخيم شعفاط

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الاربعاء، شابين وفتاة على حاجز الزعيم شرق مدينة القدس، بينما اندلعت مواجهات بين شبان والاحتلال عقب اقتحام الاخير لمخيم شعفاط.

وافادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اعتقلت شابين وفتاة على حاجز الزعيم، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وعناصر الاحتلال.

واوضحت المصادر ان الاحتلال اطلق الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع، اتجاه الشبان، ما ادى إلى وقوع اصابات وصفت بالطفيفة.

وأشارت إلى أنه تم معالجة الجرحى ميدانية، فيما يواصل الشبان التصدي لاقتحام الاحتلال حتى الآن، بالألعاب النارية والحجارة والمالتوف.